  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor! Aliyev ile görüşecek...

Başkan Erdoğan 'a gidiyor! Aliyev ile görüşecek...

Gelen son dakika haberine göre; Başkan , 'ta 'a gidecek. Erdoğan, burada mevkidaşı ile görüşecek.

Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor! Aliyev ile görüşecek...

03.12.2020, 13:29 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020,13:44

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9-10 Aralık tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Karabağ Zaferi için düzenlenecek askeri geçit törenine katılacak.

Erdoğan ile Aliyev baş başa ve heyetler arası görüşmelerde başta Karabağ'daki durum, Rusya ile Türkiye arasında Karabağ bölgesinde kurulacak ortak merkez ile ilgili mutabakat, Türk askerinin bölgede yapacağı görev, ikili ekonomik ilişkiler ele alınacak.

Ziyaret Karabağ zaferinin ardından bir ilk olacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor! Aliyev ile görüşecek... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA