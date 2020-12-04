O illere gök gürültülü sağanak uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya ve Muğla il geneli, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Burdur'un doğu ve Isparta'nın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğle saatlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL'

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu





EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, Muğla çevreleri ile İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

AYDIN °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyı ilçeleri sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Burdur'un doğu, Isparta'nın güney ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Kemer çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BİNGÖL °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 5°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, -1°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık