Antalya'da şiddetli deprem

Antalya deprem ile sallandı! Gelen son dakika haberine göre yaklaşık 10 saniye süren bir deprem meydana geldi. Adana, Antalya, Marmaris ve çevre ilçelerde hissedilen depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Kısa süre sonra AFAD deprem ile ilgili verileri paylaşarak depremin büyüklüğünün 5.2 olduğunu açıkladı. İşte, yaşanan son depreme ilişkin detaylar...

AFAD ANTALYA DEPREMİ'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Gelen son dakika haberine göre Antalya deprem ile sallandı. AFAD son depremler listesi verilerine göre deprem 5.2 büyüklüğünde gerçekleşirken, depremin derinliği 38,5 kilometre olarak açıklandı.

ANTALYA VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Antalya Valisi Ersin Yazıcı şu ana kadar olumsuz bir bildirim olmadığını söyledi. Emniyet, Jandarma ve AFAD'A bildirilen herhangi bir can kaybı ya da hasarın olmadığını açıkladı.