  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Antalya'da şiddetli deprem

'da şiddetli

Son dakika... Gazipaşa açıklarında saat 15.44'te 5,2 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Antalya'da şiddetli deprem

05.12.2020, 15:58 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020,16:37

Antalya deprem ile sallandı! Gelen son dakika haberine göre yaklaşık 10 saniye süren bir deprem meydana geldi. Adana, Antalya, Marmaris ve çevre ilçelerde hissedilen depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Kısa süre sonra AFAD deprem ile ilgili verileri paylaşarak depremin büyüklüğünün 5.2 olduğunu açıkladı. İşte, yaşanan son depreme ilişkin detaylar...

AFAD ANTALYA DEPREMİ'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Gelen son dakika haberine göre Antalya deprem ile sallandı. AFAD son depremler listesi verilerine göre deprem 5.2 büyüklüğünde gerçekleşirken, depremin derinliği 38,5 kilometre olarak açıklandı.

ANTALYA VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Antalya Valisi Ersin Yazıcı şu ana kadar olumsuz bir bildirim olmadığını söyledi. Emniyet, Jandarma ve AFAD'A bildirilen herhangi bir can kaybı ya da hasarın olmadığını açıkladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antalya'da şiddetli deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA