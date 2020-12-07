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Haberler Gündem Son dakika: MSB'den flaş sevk tarihi açıklaması

Son dakika: MSB'den flaş sevk tarihi açıklaması

'nca ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk tarihlerindeki değişiklikle ilgili açıklama yapıldı.

Son dakika: MSB'den flaş sevk tarihi açıklaması

07.12.2020, 15:47 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020,16:07

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlananların sevk işlemleri de 26-28 Ocak 2021'e ertelenmiştir. Erteleme sadece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsamaktadır. Kasım ayından Aralık'a ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik yoktur. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet'ten takip edebilecek, duyuru metnine 'https://asal.msb.gov.tr' adresinden ulaşabilecektir" denildi.

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