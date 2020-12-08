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Başkan Erdoğan, Bakanını kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szıjjarto'yu kabul etti. Görüşmede da yer aldı.

Başkan Erdoğan, Macaristan Dışişleri Bakanını kabul etti

08.12.2020, 15:59

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szıjjarto'yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

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