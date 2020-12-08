Başkan Erdoğan, Macaristan Dışişleri Bakanını kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szıjjarto'yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szıjjarto'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/GLcv1BtptI— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) December 8, 2020
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