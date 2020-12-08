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Başkan Erdoğan, Macaristan Dışişleri Bakanını kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szıjjarto'yu kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

08.12.2020, 15:59