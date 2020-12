Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan A Haber'de flaş açıklamalar

CANLI YAYIN

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) IEA'nın 4 yılda bir yaptığı, dünyadaki en büyük ve en kapsamlı uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme çalışmalarından biri olan TIMSS 2019 sonuçlarını A Haber'de değerlendiriyor..

Bakan Selçuk'un açıklamaları şu şekilde;

İnancımızı kaybetmeden bugünlere geldik

- Türkiye azmederse daha iyisi olacak (2019 TIMSS Türkiye sonuçları)

- Uluslararası araştırmada Türkiye ilk kez 500 puanın üzerinde

-Öğrencilerimizin uluslararası sorulara alışması lazım

Soru tarzını değiştirmemiz ders işleyişini değiştirdi

- Derslerde akıl yürütmeyi öne çıkarttık

- İzleme ve değerlendirme çalışmalarına yapay zeka eklendi

- Eğitimle ilgili her kararımız bilimsel yöntemle alınıyor

- Öğrenciler LGS ve YKS'de müfredatın tamamından sorumlu olacak

- Salgın döneminde yapılan sınavlara farklı yaklaşırız

- Kararları tek başımıza almıyoruz

- Biz her zaman esnek davranmak zorundayız

- İşlenmeyen konuları öğrencilere sormuyoruz

- Öğrencilerimizin mağdur olmaması için kaynak yayınlıyoruz

- Eğitim kayıplarını azaltmak için ciddi duruşa ihtiyacımız var

YÜZYÜZE EĞİTİM

- Salgın düşüş eğiliminde ancak yeterli değil

- Salgının düşüşe geçmesi umut veriyor

- 4 Ocak iyimser bir tahmin, esnek bir yapı ile ilerliyoruz

- Salgın durumu düşüşe geçince gerekeni yapacağız

- Okulların açılması dikkatli olunmasına bağlı, biz hazırız