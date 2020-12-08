Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan A Haber'de flaş açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) IEA'nın 4 yılda bir yaptığı, dünyadaki en büyük ve en kapsamlı uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme çalışmalarından biri olan TIMSS 2019 sonuçlarını A Haber'de değerlendiriyor..
Bakan Selçuk'un açıklamaları şu şekilde;
İnancımızı kaybetmeden bugünlere geldik
- Türkiye azmederse daha iyisi olacak (2019 TIMSS Türkiye sonuçları)
- Uluslararası araştırmada Türkiye ilk kez 500 puanın üzerinde
-Öğrencilerimizin uluslararası sorulara alışması lazım
Soru tarzını değiştirmemiz ders işleyişini değiştirdi
- Derslerde akıl yürütmeyi öne çıkarttık
- İzleme ve değerlendirme çalışmalarına yapay zeka eklendi
- Eğitimle ilgili her kararımız bilimsel yöntemle alınıyor
- Öğrenciler LGS ve YKS'de müfredatın tamamından sorumlu olacak
- Salgın döneminde yapılan sınavlara farklı yaklaşırız
- Kararları tek başımıza almıyoruz
- Biz her zaman esnek davranmak zorundayız
- İşlenmeyen konuları öğrencilere sormuyoruz
- Öğrencilerimizin mağdur olmaması için kaynak yayınlıyoruz
- Eğitim kayıplarını azaltmak için ciddi duruşa ihtiyacımız var
YÜZYÜZE EĞİTİM
- Salgın düşüş eğiliminde ancak yeterli değil
- Salgının düşüşe geçmesi umut veriyor
- 4 Ocak iyimser bir tahmin, esnek bir yapı ile ilerliyoruz
- Salgın durumu düşüşe geçince gerekeni yapacağız
- Okulların açılması dikkatli olunmasına bağlı, biz hazırız
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