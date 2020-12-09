Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklama yapacak.



Türkiye'nin konorovirüsle mücadelesi sürüyor. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 201 bin 219 test yapıldı, 33 bin 198 kişiye COVID-19 teşhisi kondu.

Son 24 saatte 211 hasta vefat etti, 5 bin 245 kişi iyileşti. COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 441 bin 515'e yükseldi.

Saat 17.00'de başlayacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca'nın 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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