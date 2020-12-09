  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs toplanıyor! açıklama yapacak

Son dakika haberi... Koronavirüs saat 17.00’de toplanacak. Vatandaşlar, "Yeni önlemler mi geliyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorularına cevap arıyor. Kritik tonrasında saat 19:00’da Dr. basın açıklaması yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

09.12.2020, 09:03 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020,09:04

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklama yapacak.

Türkiye'nin konorovirüsle mücadelesi sürüyor. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 201 bin 219 test yapıldı, 33 bin 198 kişiye COVID-19 teşhisi kondu.

Son 24 saatte 211 hasta vefat etti, 5 bin 245 kişi iyileşti. COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 441 bin 515'e yükseldi.

Saat 17.00'de başlayacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca'nın 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs için ‘karantina süresi’ açıklaması

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA