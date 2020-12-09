Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bakü ziyareti öncesi açıklama

Başkan Erdoğan, Ermenistan işgaline yönelik harekatı başarıyla tamamlayan Azerbaycan'da yarın düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Bakü'ye gidecek. Erdoğan, kritik ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı sayın İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Bakü'ye hareket edeceğiz. Şanlı Azerbaycan Ordusu Ermenistan'ın başlattığı saldırıların ardından işgal altındaki Karabağ'da topraklarını kurtarmak üzere başarılı bir mücadele verdi. Cumhurbaşkanı Aliyev'in dirayetli liderliği ve Azerbaycan Ordusu'nun kahramanlığı bu başarının kazanılmasında etkendir. Ermenilerin sivilleri hedef alan kalleş saldırılarına rahmen Azerbaycan haklı mücadelesine gölge düşürmemiştir.

44 gün süren çetin mücadeleler neticesinde hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor. 30 yıllık adaletsizliğe son verilmesinin sevinci yaşanıyor. Biz de ilk günden itibaren Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı mücadelesine elimizdeki tüm imkanlarla destek verdik.

Milletimizi tek parti CHP'sinin 1944 yılında ülkemize yaşattığı utançtan da kurtarmış olduk. Yarın Bakü'de düzenlenecek zafer törenlerine iştirak ederek Azerbaycan halkının sevincine ortak olacağız.

Azerbaycan'ın kazandığı zafer işbirliğimizin daha da ilerletilmesine zemin hazırlamıştır. Yeniden imar konusunda da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olacağız. Salgınla ortak mücadele çalışmalarını da gözden geçireceğiz.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı konusunda bu bizim derdimiz değil. Bu onun kendi derdidir. Netekim yapmış olduğu açıklama da zaten çok sulandırılmış dikkat ederseniz. Eğer aday olacaksa gerçekten böyle bir şeyi düşünüyorsa partisi için de ülkemiz için de isabetli olur.

AVRUPA BİRLİĞİ ZİRVESİ

Avrupa Birliği ile ilgili 10-11 bu konuda yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz. Zaten biz resmi olarak 1963'ten bu yana AB bize sürekli yaptırım uyguluyor. Hiç bir zaman AB dürüst davranmamıştır. Hiçbir zaman AB verdiği sözün arkasında durmamıştır. Fakat biz hep sabrettik hala da sabrediyoruz. Şu anda da atacakları adımlar nedir göreceğiz yalnız samimi, dürüst olan liderler bu sürece yönelik gayet dik duruyorlar. Türkiye'ye yönelik bu yaklaşımlara da sıcak bakmıyorlar.

YENİ DÖNEMDE TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

Biden ile yabancı bir isim değilim. Biden ile Obama döneminde gayet iyi tanışan birisiyim. Evime kadar gelmiş olan birisidir. Rahatsızlığımda beni evimde ziyaret etmiştir. Ömer Çelik Bey de o ziyarette vardı. Dünyada siyaset çok çirkin ilerliyor maalesef. Aklına herhangi bir şey gelen hemen masaya yaptırımı getiriyor. Türkiye ile ABD arasında nasıl bir süreç var? Biz NATO'da beraber değil miyiz? NATO'da iki önemli ülke değil miyiz? ABD'den sonra ilk 5'te yer alan ülkelerden birisi Türkiye'dir. Bunu kendileri de itiraf etmişlerdir. Silah alımlarıyla alakalı maalesef attıkları adımları, ifadeleri şık bulmuyoruz.

Özellikle de şu anda Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda yaklaşımları doğru bulmuyoruz.

Yaptığımız yapacağımız açıklamaları da erken buluyoruz. Görevi üstlensin, sonra Sayın Biden ile oturup bazı şeyleri konuşacağız.

"BÖYLE BİR TERÖRİSTİN ASLA ÖNÜNÜN AÇILMASINA YOL VERMEYİZ"

Biz Selahattin Demirtaş'ın haklarını koruyacak değiliz. Yargımız da Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan sağlamaz. Kobani'nin, Diyarbakır'ın, Yasin Börü'nün faili O'dur. Yargımız bunları görmezden mi gelecek. Böyle bir teröristin asla önünün açılmasına yol vermeyiz.

Bunların bir defa bu millete ödemesi gereken çok büyük hesapları var. Bunca insanlar öldürüldü, onların mülkiyet hakları ne olacak? FETÖ'de aynı şekilde, bunca insan öldürüldü. Şu anda İngiltere'de olan zat bunun bedelini nasıl ödeyecek?

ASGARİ ÜCRET

Görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerde bakanlığımız bu görüşmeleri işveren-işçi kesimiyle yürütecekler. Bizim de önümüze gelecek, adımları birlikte atacağız. Temennimiz isabetli, hayırlı bir karar olmasıdır.

PARİS'TE IRKÇI HAKEM SKANDALI

Fransa'daki Başakşehir-PSG maçında meydana gelen bu hadise hakikaten Fransa'nın son dönemlerdeki özellikle ırkçı yaklaşımlarının yeni bir ifadesidir. Buradaki bu yaklaşım asla affedilemez. Nitekim ben de dün akşam bununla ilgili Twitter hesabımdan açıklamalarımı yaptım. Gerek parti sözcümüz gerek aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Sözcümüz açıklamalarımızı yaptık. Bu duruşu aynı kararlılıkla devam ettireceğiz.

Dün akşam Başakşehir çok kararlı bir duruş sergiledi ve sahadan çekilmeleri, Romen hakemi almalarına rağmen arkadaşlar direndiler, 'bizim için yeterli olmaz' dediler. Hakemlerin dördünün de değiştirilmesi kararı verildi. Tabi burada Demba Ba falan çok kararlı durdular. Bu kararlı duruş sonrasında da bu akşama alındı maç.

Fransa ırkçı yaklaşımların yoğunlaştığı bir yer haline geldi. Temenni ederiz ki bu akşamki maç suhuletle devam eder.