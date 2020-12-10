Azerbaycan ile Türkiye arasında vizesiz seyahat kararı alındı. Sadece kimlikle seyahat edilebilecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kardeşim Ceyhun Bayramov ile imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. "Tek Millet İki Devlet"e de bu yakışır! Hayırlı olsun!" dedi.
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Azerbaycan ile Türkiye arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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