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ile arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ile arasında vizesiz seyahat kararının alındığını açıkladı.

Azerbaycan ile Türkiye arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı!

10.12.2020, 18:51 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020,18:52

Azerbaycan ile Türkiye arasında vizesiz seyahat kararı alındı. Sadece kimlikle seyahat edilebilecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kardeşim Ceyhun Bayramov ile imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. "Tek Millet İki Devlet"e de bu yakışır! Hayırlı olsun!" dedi.

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