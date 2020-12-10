Azerbaycan ile Türkiye arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı!

Azerbaycan ile Türkiye arasında vizesiz seyahat kararı alındı. Sadece kimlikle seyahat edilebilecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kardeşim Ceyhun Bayramov ile imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. "Tek Millet İki Devlet"e de bu yakışır! Hayırlı olsun!" dedi.

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