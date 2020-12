Başkan Erdoğan açıkladı: Kira düzenlemesi yolda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı ile Manisa Akhisar Çevreyolu açılış törenlerine İstanbul Vahdettin Köşkü'nden videokonferansla katıldı. Erdoğan, açılışlarda özetle şunları söyledi:



HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK

Ne sağlık hizmetlerimizden ne de yatırımlarımızdan vazgeçiyoruz. İnşallah vaka sayılarımızın düşmeye başlamasıyla kısıtlamaları azaltmaya başlayacağız. Üretimi ve istihdamı sürdürmek için gereken her tedbiri aldık. Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Bunun yanında kiralarda düzenlemeye gidiyoruz. Onları da Kabine Toplantımızın ardından açıklayacağız. Pek çok destek programını hayata geçirdik. Böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini herhangi bir yıkıma izin vermeden bugüne kadar getirdik. Aşı çalışmalarıyla önümüzdeki döneme çok daha umutlu bakıyorum. Önümüzdeki bahar aylarından itibaren her şeyi olabilecek en iyi seviyeye getirebilmek adına çalışıyoruz. Hukuki ve idari reformlarla, ülkemizi ilk 10'a sokmayı hedefliyoruz. Birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sarılarak inşallah hedeflerimize ulaşacağız.

SU KULLANIMINA ÖZEN ÇAĞRISI

Su hayattır, ülkemiz zengin su kaynaklarına sahip olmadığı için mevcut imkanlarımızı en iyi şekilde kullanmalıyız. Hep birlikte su kullanımına özen göstermemiz gerekiyor. Hem etkili hem de tasarruflu bir su yönetimine ihtiyacımız var. Elimizdeki imkanları küçük tedbirlerle destekleyerek barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz. Açılışını yapmakta olduğumuz Gaziantep'in 2050 yılına kadar ihtiyacını karşılayacak proje, ülkemizin en büyük ikinci projesidir. Suyun doğal eğilme temini sayesinde tek kuruş enerji masrafı yapılmadan şu ana kadar şehrimize 110 metreküp su sağlandı. Belediyemiz içme suyunda yüzde 20 indirim yaparak bu avantajı vatandaşımıza hemen sağlamıştır.

YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Gaziantep ve Kilis arasındaki bölgeyi ülkemizin en önemli tarım arazisi alanına çeviriyoruz. Tabii Gaziantep'teki tek baraj ve gölet yatırımlarımız bunlardan ibaret değil. Gaziantep adeta yaşayan bir fabrika gibi çalışıyor. Şehre günde yaklaşık 15 bin ağır vasıta giriş çıkışı oluyor. Halen ön hazırlıkları yürütülen 500 hektarlık bir alanda kurulacak Gaziantep'e bir kuru liman kazandıracağız. Havalimanımıza yeni ve modern bir terminal binası ve otopark kazandırıyoruz. Hızlı tren hattının Bahçe-Nurdağ kısmında yüzde 25'lik, Nurdağ- Başpınar kısmında yüzde 50'lik ilerleme sağlanmış durumdadır. Bölünmüş yol çalışmaları etap etap sürüyor.

BAŞARININ ANAHTARI BİRLİK VE BERABERLİK

Başkan Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Siyasi mücadeleden hak ve özgürlüklerin genişletilmesiyle ilgili çabalara kadar her alanda başarının anahtarı birlik ve beraberliktir. Bulgaristan demokrasisi içinde kendine önemli bir yer edinen Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin inşallah yeni dönemde daha kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla yoluna devam edeceğine inanıyorum" dedi

TÜRKMENİSTAN'A VİDEO MESAJ GÖNDERDİ

Erdoğan, Türkmenistan'ın "daimi tarafsız ülke" statüsünü kazanmasının 25. yılı dolayısıyla düzenlenen konferansa da video mesaj gönderdi. Türkmenistan'ın hem Orta Asya ülkeleri arasındaki işbirliğine hem de bölge dışı devlet ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü diyalog süreçlerine aktif katılımını takdirle izlediklerini belirten Erdoğan, "Bu vesileyle, Türkmenistan'ın, Türk Konseyi'ne en kısa zamanda dahil olmasını temenni ettiğimizi bir kez daha vurgulamak isterim" dedi.

MANİSA-AKHİSAR ÇEVRE YOLU AÇILDI

Başkan Erdoğan, Manisa-Akhisar çevre yolu açılış töreninde de "Bu ülkede her rekabeti her kavgayı her çekişmeyi belki bir şekilde izah etmek mümkündür ama yatırım düşmanlığına anlam vermek mümkün değildir" dedi. Daha önce tamamlanan kısımları peyderpey açılan çevre yolunun son 4,3 kilometrelik kısmıyla birlikte tamamının resmen hizmete girdiğine vurgu yapan Erdoğan, "Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 81 vilayetinin tamamını kuşatacak şekilde 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Bizim için en büyük sevinç ve gurur kaynağı, milletimize hizmet edecek eserlerin, yatırımların açılışlarını yapmaktır. Eser bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bizim siyasetimiz ülkeye eser kazandırma siyasetidir" dedi. Konuşmasında Avrupa Birliği'ne de tepki gösteren Erdoğan, "Türkiye-AB ilişkileri 1-2 ülkenin ayak oyunlarına esir edilmemelidir. İyi niyetimize rağmen gösterilen tutumu doğru bulmuyorum" diye konuştu