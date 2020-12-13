Türk askerine 18 aylık Libya vizesi

Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin davetiyle ülkeye giden Mehmetçiğin görev süresi uzuyor. Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

2 OCAK'TA SONA ERECEKTİ

Erdoğan'ın imzasıyla sunulan tezkerede, Libya'da Şubat 2011'de meydana gelen olayları takip eden süreçte demokratik kurumların inşa edilmesine yönelik çabaların artan silahlı çatışmalar nedeniyle akamete uğradığı, ülkede parçalanmış bir yapı ortaya çıktığı hatırlatıldı. Tezkerede, Libya Siyasi Anlaşması'nda yeri bulunmayan, bu çerçevede hem ulusal hem uluslararası bakımdan gayrimeşru nitelik taşıyan sözde Libya Ulusal Ordusu'nun, 4 Nisan 2019'da başkent Trablus'u ele geçirmek ve UHM'yi devirmek hedefiyle başlattığı, sivilleri ve sivil altyapıyı da hedef alan, Libya'nın bütünlüğü ve istikrarını tehdit eden DEAŞ, El Kaide ve diğer terör örgürleri, yasa dışı silahlı gruplar ile yasa dışı göç ve insan ticareti için uygun ortam oluş

uran saldırıları üzerine UMH'nin Aralık 2019'da Türkiye'den destek talebinde bulunduğu bildirildi. Türk askerinin bölgedeki görev süresi 2 Ocak 2021 yılında sona erecekti.