  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Başkan Erdoğan güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti

Başkan Erdoğan güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti

Başkan , güven mektubu sunan büyükelçileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende kabul ediyor. Başkan Erdoğan'a, Lüksemburg Büyükelçisi Angele da Cruz, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars ve Bangladeş Büyükelçisi Mosud Mannan güven mektubunu sundu.

Başkan Erdoğan güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti

15.12.2020, 15:23

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunan büyükelçileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende kabul ediyor.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lüksemburg'un Ankara Büyükelçisi Angele da Cruz'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Da Cruz, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Da Cruz'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

LETONYA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Vaivars, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Vaivars'ın eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

YÖRESEL KIYAFETLE GELDİ
Büyükelçi Vaivars'ın eşi programa yöresel kıyafetle geldi.

BANGLADEŞ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Mannan, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Mannan'ın eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA