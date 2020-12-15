MEB: Ana sınıfları hariç tüm anaokulları yüz yüze eğitime geçecek

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında tüm anaokullarının 15 Aralık itibarıyla yüz yüze eğitime geçmesi kararlaştırıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "kamuya ait okul öncesi kurumları anasınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir" dedi.

"Belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yüz yüze eğitim"

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla, yarından (15 Aralık) itibaren yüz yüze eğitime geçecektir."