“Yunanistan NAVTEX’i istismar ediyor”

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dönemde Yunanistan tarafından ilan edilen NAVTEX'lere ilişkin, "Bu konu komşumuz tarafından son derece istismar edilmekte" dedi. Kuvvet komutanlarıyla yaptığı toplantıda Yunanistan'ın Türkiye ile görüşmek yerine Avrupa Birliği ve başka kapılardan medet umduğuna dikkat çeken Akar, "Bunların çıkmaz yol olduğunu görmeleri lazım. Bu konu komşumuz tarafından istismar ediliyor. Bu, tacizden başka bir şey değil, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı" ifadelerini kullandı. Terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla devam ettiğini de ifade eden Akar, "İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" diye konuştu.