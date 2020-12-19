Türk savunma araçları Ukrayna’ya güç katıyor

Türkiye ile Ukrayna arasındaki savunma alanındaki işbirliği artarak devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna'daki temaslarını sürdürürken Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı da, Ukrayna Donanmasının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzaladı. İşbirliği ile ilgili değerlendirmede bulunan Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, "Türk SİHA'larının en etkili modern silah olduğu konusunda kimseyi ikna etmeye gerek yok. Bunu herkes, Suriye'de, Libya'da ve en son Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda gördü" dedi. Orduyu modernize etme talimatı doğrultusunda Türk SİHA'larını envanterlerine ekleme kararı aldıklarını ifade eden Taran, "Satın aldığımız Türk Bayraktarlarının yüksek etkinliğine ben ve Devlet Başkanımız bizzat tatbikatlarda şahit olduk. Satın almanın yanı sıra, Ukrayna'da beraber üretmek ve teknoloji transferi yapmak istiyoruz. Ukrayna, Türk firmalarla kendi teknolojilerini paylaşabilir, bu herkesin ortak faydasına bir proje" şeklinde konuştu. Bir süredir Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını kullanan Ukrayna, bunlara yenilerini eklemeyi amaçlıyor. Ukrayna, söz konusu anlaşmalarla Karadeniz ve Azak Denizi'nde güvenliğin artırılması için donanmasını güçlendirmeyi hedefliyor.