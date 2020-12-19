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Haberler Gündem Ula Belediye Başkanı Akkaya toprağa verildi

Başkanı toprağa verildi

Ula Belediye Başkanı Akkaya toprağa verildi
Giriş Tarihi: 19.12.2020

BELEDİYE çalışmalarını incelemek için gittiği kırsal Gölcük Mahallesinde geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, Akyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Akkaya için ilk tören Ula Belediyesi önünde düzenlendi. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Mezarlıktaki cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı Akkaya, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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