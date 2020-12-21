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Başkan Grup Başkanvekili 'e 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Başkan , Grup Başkanvekili 'in kendisine yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı

21.12.2020, 11:08 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020,11:32

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında aşağılık ifadeler kullanmıştı. Özel, Başkan Erdoğan'ı hedef alıp "Bu diktatör bozuntusuna milletimiz ilk seçimde sandığı gösterip, geldiği gibi gönderecek." demişti.

250 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları bu hakaretler sonrası harekete geçti. CHP Grupbaşkanvekili Özgür Özel hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

NE OLMUŞTU?
Skandal açıklamalarıyla gündemden düşmeyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "Yazıklar olsun!" sözleriyle yine haddini aştı. Özel, "Bu diktatör bozuntusuna milletimiz ilk seçimde sandığı gösterip, geldiği gibi gönderecek." ifadesinde bulundu.

AK PARTİ'DEN JET YANIT
Özgür Özel'in hadsiz açıklamalarına AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'tan yanıt geldi. Muş, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Diktatör var diyebiliyorsan diktatör yoktur. Çünkü diktatörün olduğu yerde diktatör diyebilen yoktur. Ama illa bir diktatör arıyorsan bakacağın yer partindir. Size kapıyı gösteren genel başkanındır. Ha o da diktatör değil; diktatörcük bozuntusudur!" ifadelerine yer verdi.

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