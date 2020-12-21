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Bakanı Selçuk: Bu hafta da 50 bin tablet dağıtacağız

Bakanı Selçuk, geçen hafta 50 bin 500 öğrencinin paketli yeni tabletleriyle ders başı yaptığını belirterek, "Bu hafta da 50 bin dağıtım yapacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bu hafta da 50 bin tablet dağıtacağız

21.12.2020, 13:46

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen hafta 50 bin 500 öğrencimiz daha internet paketli yeni tabletleriyle ders başı yaptı. İçinde çevirim dışı zamanlarda kullanabilecekleri eğitim içerik ve kaynakları da var. Bu hafta da 50 bin dağıtım yapacağız. Çocuklarımızın eğitim hakkı için gayret eden herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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