Başkan Erdoğan'dan Dakka Büyükelçiliğin'in yeni kançılarya binasının açılış törenine video mesaj

Erdoğan, Dakka Büyükelçiliğinin yeni kançılarya binasının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene video mesaj gönderdi. Resmi açılış için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dakka'da bulunduğunu, kendisinin de açılışa video mesaj yoluyla katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu güzel eser Bangladeş ile ilişkilere verdiğimiz önemin göstergesidir. Sadece ülkemize değil, Bangladeş'e de yaraşır bir yapı olsun istedik. Yapım işlerinin süratle tamamlamasına verdiği destekten dolayı Bangladeş Hükümeti'ne ve makamlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Erdoğan, bu yıl Bangladeş'in kurucusu merhum Şeyh Mucibur Rahman'ın 100'üncü doğum yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, birkaç ay sonra da kardeş Bangladeş'in bağımsızlığının 50'nci yıl dönümünün idrak edileceğini aktardı.

Binanın açılışının bu yıl gerçekleşmesinin bu bakımdan ayrı bir anlam taşıdığına işaret eden Erdoğan, eylül ayında Bangladeş Dışişleri Bakanı Ebulkelam Abdulmumin'in Türkiye'yi ziyareti sırasında da Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliğinin yeni hizmet binasının açılışının yapıldığını hatırlattı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Bangladeş ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bengalli Müslümanların Kurtuluş Savaşı'mıza yaptığı katkıları unutmamız mümkün değil. İzmir depremi sonrasında Bangladeş'in ilettiği nazik yardım önerisi için de şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye olarak biz de koronavirüs salgınıyla mücadelesinde kardeş Bangladeş'in yanında olduk. Salgın döneminde ilettiğimiz tıbbi yardım malzemelerinin Bangladeş halkının yükünü bir nebze olsun hafiflettiğine inanıyoruz. Bu vesileyle Türkiye Cumhurbaşkanı olarak salgında hayatını kaybeden Bangladeşli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, tedavileri devam eden kardeşlerime acil şifalar diliyorum."



Bangladeş ile münasebetlerin bir başka önemli boyutunu Rohinga Müslümanlarının durumunun oluşturduğunu anımsatan Erdoğan, "Bangladeş'in, katliamdan kaçan Rohinga Müslümanlarına sahip çıkan insani ve vicdani tavrını takdirle karşılıyoruz. Bangladeş ve Myanmar'daki kamplarda yaşayan Rohingaların acılarının dindirilmesi için insani yardım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu konuda Bangladeş'e destek vermeye ve konunun hakkaniyetle çözümü için tüm platformlarda gayret göstermeye devam edeceğiz. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyor, yeni büyükelçilik binamızın ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."