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Başkan Erdoğan Cuma namazı sonrası gazetecilere cevizli sucuk ikram etti

Başkan , Cuma Namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Daha sonra esnafları ziyaret eden Erdoğan, halka tatlı dağıttı. Cevizli sucuk ve lokum dağıtan Erdoğan, "Bunu yiyen Kovid olmaz" dedi.

Başkan Erdoğan Cuma namazı sonrası gazetecilere cevizli sucuk ikram etti

25.12.2020, 17:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Ömer Öztürk Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ömer Öztürk Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Daha sonra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, Kaldırım Caddesi üzerinde yöresel ürünler satan bir dükkana girerek alışveriş yaptı.

Halka tatlı ikram ettiği sırada Erdoğan'ın "bu çok çok faydalı, bunu yiyen Kovid olmaz" sözleri dikkat çekti.

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