Akar ve komutanlardan Libya’ya kritik ziyaret

Darbeci Hafter'in Türkiye'nin Libya'ya asker gönderilmesine izin veren tezkerenin 2 Ocak 2021'den itibaren 18 ay uzatılması sonrasında Türk askerine yönelik tehditvari ifadeler kullanmasının ardından dün Libya'ya kritik bir ziyaret gerçekleşti.



BÜYÜK İŞLER BAŞARDINIZ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Libya'ya gitti. Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile başkent Trablus'ta Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar El Meşri ile bir araya geldi. Akar daha sonra, Tacura Polis Eğitim Merkezi'ni de ziyaret etti.



Burada Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya gelen Akar, Libya'nın 24 Aralık'ta kutladığı Bağımsızlık Günü'nü tebrik ederek, "Büyük işler başardınız, inşallah bunların tamamını getirip Libyalı kardeşlerimiz huzur, güven ve barış içinde yaşamayı sürdürecek" diye konuştu.



İçişleri Bakanı Başağa da, Akar ve komutanları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sizler bizim kardeşimizsiniz" ifadesini kullandı. Başağa ile Akar ve komutanlar daha sonra eğitim merkezinde denetleme ve incelemelerde bulundu.