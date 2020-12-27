Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çin aşısının gelişi ertelendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu gecce yola çıkması beklenen Çin aşılarıyla ilgili Twitter hesabından bir duyuru paylaştı.

Koca, Çin yönetiminin akşam acil durum ilan etmesinin ardından Çin aşılarının gelişinin iki gün ertlemndiğini belirtti.

ÇİN'DEKİ VAKALAR NEDENİYLE AŞININ GELİŞİ ERTELENDİ

Koca açıklamasında "Pekin'deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." dedi.