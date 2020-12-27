  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çin aşısının gelişi ertelendi

Son dakika: : aşısının gelişi ertelendi

, aşısının gelişinin iki gün ertelendiğini duyurdu. Bakan Koca, "Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceği" dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çin aşısının gelişi ertelendi

27.12.2020, 20:56 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020, 21:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu gecce yola çıkması beklenen Çin aşılarıyla ilgili Twitter hesabından bir duyuru paylaştı.

Koca, Çin yönetiminin akşam acil durum ilan etmesinin ardından Çin aşılarının gelişinin iki gün ertlemndiğini belirtti.

ÇİN'DEKİ VAKALAR NEDENİYLE AŞININ GELİŞİ ERTELENDİ

Koca açıklamasında "Pekin'deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çin aşısının gelişi ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.