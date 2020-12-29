Başkan Erdoğan, şehit ailesine başsağlığı diledi

Alınan bilgiye göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Şereflikoçhisar'da silah kazası sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Paltacı'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Sözleşmeli Er Abdullah Paltacı'nın ailesine taziye dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Şereflikoçhisar'da silah kazası sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Paltacı'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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