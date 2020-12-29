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Haberler Gündem Emine Erdoğan paylaştı: Cumhurbaşkanımızı Leblebi ile uğurladık

paylaştı: Cumhurbaşkanımızı ile uğurladık

'ın eşi 'ın hesabından paylaştığı fotoğraflar büyük beğeni topladı. Emine Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda sahiplendiği isimli köpeği ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uğurlarken çekilen fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Emine Erdoğan paylaştı: Cumhurbaşkanımızı Leblebi ile uğurladık

29.12.2020, 13:05

Emine Erdoğan, uğurlama anına ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Emine Erdoğan'ın gönderisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde İstanbul Fatih'teki Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret etmiş, trafik kazası sonucu kalçasında oluşan kırıklar nedeniyle 4 kez ameliyat geçiren "Leblebi" isimli engelli köpeği sahiplenmişti.

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