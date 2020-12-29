Emine Erdoğan, uğurlama anına ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Emine Erdoğan'ın gönderisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından da paylaşıldı.
Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde İstanbul Fatih'teki Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret etmiş, trafik kazası sonucu kalçasında oluşan kırıklar nedeniyle 4 kez ameliyat geçiren "Leblebi" isimli engelli köpeği sahiplenmişti.
Emine Erdoğan paylaştı: Cumhurbaşkanımızı Leblebi ile uğurladık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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