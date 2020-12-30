Son dakika: Bilim Kurulu aşı gündemi ile toplanıyor

Bakan Koca, sabah saatlerinde Ankara'ya ulaşan aşıların 14 gün sürecek testlerinin hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda başlayacağını açıkladı. Kurul, bu test sürecine ilişkin detayları konuşacak.

3 milyon doz aşının kimlere ve nasıl uygulanacağının ayrıntılarını kararlaştıracak. 3 milyon dozluk ilk teslimat ile 1,5 milyon kişinin aşılanması planlanıyor. Öncelik sağlık çalışanlarının ardından da 65 yaş üstü kişilere uygulanacak.

Toplantıda, ilk olarak hangi uzmanlık alanlarının aşılanacağı, il bazlı mı yoksa uzmanlık dalı bazlı mı aşılama olacağı gibi ayrıntıların konuşulması bekleniyor.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, toplantı sonrası bir açıklama yapılması planlanmıyor.

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