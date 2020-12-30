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görevden alındı

Urla Kaymakamı görevden alındı

30.12.2020

İçişleri Bakanlığı, İzmir'in Urla ilçesinde belediyede kayyum olarak görev yapan ilçe kaymakamı Önder Can'ı görevden aldı. Kaymakam Can, 'FETÖ soruşturması' kapsamında tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yerine belediye başkanlığına kayyum olarak atanmıştı. Kaymakam Önder Can'ın görevden alınmasına ilişkin Urla Belediyesi ve Urla Kaymakamlığı'ndan bir açıklama yapılmazken, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç'ın, Urla Kaymakamı Önder Can olarak atandığını bildirdi.

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