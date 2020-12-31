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'ndan 'cuma namazı' açıklaması

Gelen son dakika haberine göre; koronavirüs ile mücadele kapsamında bu akşamdan pazartesi sabahına kadar sürdürülecek sokağa çıkma kısıtlaması sırasında cuma namazlarını kılmak isteyenlere en yakındaki camiye motorlu araç kullanmadan gitme izni verildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'cuma namazı' açıklaması

31.12.2020, 09:46

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde 2 Aralık'ta yayımlanan "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular" bölümünde güncelleme yapıldı.

Buna göre, yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak ilk uygulaması 1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde sadece çiçek satışı yapan iş yerleri 10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

Bugün saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlamasına karşın yarın cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.

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