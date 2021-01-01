Ah bir zengin olsam

Milli Piyango'nun özel yılbaşı çekilişi, 2021'e girerken büyük heyecan yarattı. Çekilişten önce Milli Piyango'nun bugüne kadarki en büyük ikramiyesi olan 100 milyon TL sergilendi. İkramiye güvenlik önlemleri altında tek tek sayılarak kayıt altına alındı. 200-100 ve 50 liralık banknotlardan oluşan ikramiye, özenle dizildi ve sayıldı. Sisal Şans CFO'su Neşe Soybaş, çekiliş öncesi bir açıklama yaparak "Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi 100 milyon TL, gerçekten çok büyük bir rakam, bizler de çok heyecanlıyız. İkramiye tutarı heyecan verici, kapladığı alan da görüldüğü gibi çok büyük. Temennimiz kazanacak talihli veya talihlilerin bu parayı en iyi şekilde değerlendirmeleri. İkramiyenin şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.



BİR KAMYON PARA

Bu yıl dağıtılan toplam ikramiye tutarı 563 milyon 400 bin TL olarak açıklandı. Büyük ikramiyenin dışında 2 kişiye 10 milyon TL, 10 kişiye 1 milyon TL, 30 kişiye 120 bin TL, 100 kişiye 10 bin TL, 200 kişiye 5 bin TL ikramiye verildi. Milyonlarca kişinin hayalini süsleyen 100 milyon TL'lik büyük ikramiye bir kişiye çıksaydı 200 TL'lik banknotlar halinde yan yana dizildiğinde 8 bin kilometre, 100 TL'lik banknotlar halinde dizildiğinde 15 bin kilometre, 50 TL'lik banknotlar halinde yan yana dizildiğinde ise 30 bin kilometrelik bir uzunluğa ulaşacaktı. 100 milyon lira, 1 TL'lik madeni paralar halinde üst üste dizildiğinde ise Türkiye'nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı'nın neredeyse 3 katına ulaşacaktı. Büyük ikramiyeyi nakit olarak almak isteseydiniz 200 TL'lik banknotlardan 5 bin deste olacak ve 565 kilograma denk gelecekti. Parayı nakit almak isteseydiniz yanınızda bir kamyon götürmeniz gerekecekti.



100 MİLYON TL İLE NE YAPILIRDI



40 metre uzunluğunda süper lüks BİR YAT alıp dünya turuna çıkabilirdiniz.



İstanbulluların ve yılbaşı ikramiyelerinin değişmez hesabı tanesi 2 milyon TL'den 50 ADET taksi plakası alabilirdiniz. Her birini ortalama 8 bin TL'den kiraya verip aylık 400 bin TL kazanabilirdiniz.



Eğer İstanbul'da Boğaz'a nazır güzel bir yalıda yaşamak isteseydiniz tanesi 25 milyon TL'den 4 ADET Boğaz'ın incisi yalılardan alabilirdiniz.