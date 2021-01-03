Başkan Erdoğan: “2021’i reform yılı haline getireceğiz”

Elazığ ile Malatya arasındaki Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tünelleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans yöntemiyle yaptığı konuşmanın ardından açıldı. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığı törende konuşan Başkan Erdoğan, Fırat'ın azgın sularında kaybedilen vatandaşların ardından artık ağıtlar yakılmayacağını söyleyerek "Fırat'ı refahın sembolü haline getirdik" dedi.

'BİZ ESER SİYASETİ DİYORUZ'

Türkiye'nin ticari ve turizm potansiyeline katkı sağlayacak eserin ulaşıma katkı sağlayanlardan sadece biri olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan muhalefete de yüklenerek, "Bölgemizin çehresini değiştirdik. Malatya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 12 kat, Elazığ'ın 11 kat artırdık. Malatya Havalimanı'na yeni terminal binası yapıyoruz. Elazığ havalimanını büyütüp geliştiriyoruz. Filozof Epiktetus bakın ne diyor: Koyun yemini çobanın önüne getirip de bak ne güzel yedim demez. Yemini yer semirir, yün ve süt verir. Bunun gibi sen de felsefi görüşlerini insanlara anlatıp durma. Bunlar ülkenin ve milletin faydasına hiçbir adım atmadıkları gibi, atılan hayırlı adımlardan da rahatsız olurlar. Türkiye'nin ekonomi ve yatırımlarda olduğu gibi ilerlemesine tahammül edemezler. Ayasofya'nın ibadete açılmasından başörtüsüne kadar bu habis görüşün yansımalarını görüyoruz. Biz eser siyaseti diyoruz. İşte burada olduğu gibi eserlerimizle, yaptıklarımızla milletimizin karşısına çıkıyoruz. 2020 yılında da hizmet siyasetinden zerre taviz vermedik" diye konuştu.

'MİLLETLE BİRLİKTE ATACAĞIZ'

Sadece geçen yıl açılan tünellerin boyunun 18.6 kilometreyi, köprü ve viyadüklerin uzunluğunun da 42 kilometreyi bulduğunu söyleyen Erdoğan, "16 bin yatak kapasiteli 16 hastane ve ek binalarını hizmete sunduk. Enerjide TürkAkım Projesi'ni Ilısu Barajı'nı Kalyon Güneş Enerji tesisini hizmete açtık. 405 milyar metreküplük doğal gazın sevincini hep birlikte milletçe yaşadık. Konya Ovası sulamaları gibi pek çok tesisin açılışını yaptık. TOGG'un temelini atarken, Gaziantep'te 300 üretim tesissinin resmi açılışını gerçekleştirdik. Biz en zor şartlarda bile hizmet üretmenin eser üretmenin inşa etmenin peşinden koştuk. İnşallah 2021'i de bu şekilde bir reform yılı haline dönüştüreceğiz. Ülkemizdeki tüm kesimlerin katılımıyla büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için gereken adımları milletimizle atacağız. Ülkemizi yatırım, üretim, istihdam ve özgürlükler bakımından geliştirerek hedefimize ulaşacağız" açıklamasını yaptı.

'SALGINLA MÜCADELEYİ AŞACAĞIMIZA İNANIYORUM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs ile ilgili mücadeleye de değindi. "Kaybettiğimiz insanların acılar tüm sıcaklığıyla yüreğimizdedir" diyen Erdoğan, "Salgında ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 2021'i şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz. Yurtdışından temin ettiğimiz aşıların uygulanmaya başlanmasıyla salgınla mücadeleyi aşacağımıza inanıyorum. En geç Nisan ayında kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız. Hep birlikte çok daha fazla çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.

BÜYÜK TASARRUF SAĞLAYACAK

Yapım bedeli 720 milyon lira olan proje, Elazığ ve Malatya'yı birbirine bağlamanın ötesinde ulaşım aksının en önemli noktalarından birini oluşturuyor. Yılda sadece vakitten 9.3 milyon, yakıttan 4.7 milyon lira tasarruf sağlayacak. Tasarımından inşasına kadar yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla yapıldı. Başkan Erdoğan, "Tarihi bir abide özelliği taşıyan köprüsü, tüneli ve yollarıyla bu projenin bölgenin kalkınmasına ve refahına önemli katkılar sunacağına inanıyorum" dedi.