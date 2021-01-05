  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem İletişim Başkanı Altun'dan şehit Fethi Sekin paylaşımı

İletişim Başkanı Altun'dan şehit paylaşımı

İletişim Başkanı , 5 Ocak 2017'de 'ne yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru 'in, şehadetinin 4’üncü yıldönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, 'Yiğitler Destanı' türküsüne yer verdi.

İletişim Başkanı Altun'dan şehit Fethi Sekin paylaşımı

05.01.2021, 15:16

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve şehit Fethi Sekin'in de anıldığı 'Yiğitler Destanı' türküsüne yer verdi. Altun, mesajında, "Şehit Fethi Sekin'i ve bu cennet vatanın baharına çiçek vermiş bütün yiğitleri rahmetle anıyorum. Siyaset adı altında terör örgütlerine hizmet edenlere binlerce lanet olsun!" dedi.


Şehit Fethi Sekin'in kahramanlığının yanı sıra Ömer Halisdemir ve Eren Bülbül'ün de anıldığı türkünün sözleri şöyle:

Düşman olsa da hileli
Korkusuz Fethi'm yüreği
Tüm dünya karşında dursa
Bükülmez Ömer bileği
Aksın barış pınarları
Kırılmasın kuş kanadı
Eren'im Maçka'da sırrı
Dualar aştı sınırı
Sela okur ince sızı
Vatanım rengin kırmızı
Baharına çiçek vermiş
Yiğitler dizi dizi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İletişim Başkanı Altun'dan şehit Fethi Sekin paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.