İletişim Başkanı Altun'dan şehit Fethi Sekin paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve şehit Fethi Sekin'in de anıldığı 'Yiğitler Destanı' türküsüne yer verdi. Altun, mesajında, "Şehit Fethi Sekin'i ve bu cennet vatanın baharına çiçek vermiş bütün yiğitleri rahmetle anıyorum. Siyaset adı altında terör örgütlerine hizmet edenlere binlerce lanet olsun!" dedi.
"Düşman olsa da hileli— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 5, 2021
Korkusuz Fethi'm yüreği
Tüm dünya karşında dursa
Bükülmez Ömer bileği"
Şehit Fethi Sekin'i ve bu cennet vatanın baharına çiçek vermiş bütün yiğitleri rahmetle anıyorum.
Siyaset adı altında terör örgütlerine hizmet edenlere binlerce lanet olsun! pic.twitter.com/PzXiuix6CS
Şehit Fethi Sekin'in kahramanlığının yanı sıra Ömer Halisdemir ve Eren Bülbül'ün de anıldığı türkünün sözleri şöyle:
Düşman olsa da hileli
Korkusuz Fethi'm yüreği
Tüm dünya karşında dursa
Bükülmez Ömer bileği
Aksın barış pınarları
Kırılmasın kuş kanadı
Eren'im Maçka'da sırrı
Dualar aştı sınırı
Sela okur ince sızı
Vatanım rengin kırmızı
Baharına çiçek vermiş
Yiğitler dizi dizi
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