İletişim Başkanı Altun'dan şehit Fethi Sekin paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve şehit Fethi Sekin'in de anıldığı 'Yiğitler Destanı' türküsüne yer verdi. Altun, mesajında, "Şehit Fethi Sekin'i ve bu cennet vatanın baharına çiçek vermiş bütün yiğitleri rahmetle anıyorum. Siyaset adı altında terör örgütlerine hizmet edenlere binlerce lanet olsun!" dedi.



"Düşman olsa da hileli

Korkusuz Fethi'm yüreği

Tüm dünya karşında dursa

Bükülmez Ömer bileği"



Şehit Fethi Sekin'i ve bu cennet vatanın baharına çiçek vermiş bütün yiğitleri rahmetle anıyorum.



Siyaset adı altında terör örgütlerine hizmet edenlere binlerce lanet olsun! pic.twitter.com/PzXiuix6CS — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 5, 2021

Şehit Fethi Sekin'in kahramanlığının yanı sıra Ömer Halisdemir ve Eren Bülbül'ün de anıldığı türkünün sözleri şöyle:

Düşman olsa da hileli

Korkusuz Fethi'm yüreği

Tüm dünya karşında dursa

Bükülmez Ömer bileği

Aksın barış pınarları

Kırılmasın kuş kanadı

Eren'im Maçka'da sırrı

Dualar aştı sınırı

Sela okur ince sızı

Vatanım rengin kırmızı

Baharına çiçek vermiş

Yiğitler dizi dizi