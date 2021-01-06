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Haberler Gündem Bakan Soylu: Türk Polisi, doğru yapmıştır

Bakan Soylu: , doğru yapmıştır

İçişleri Bakanı Soylu, 'nde yaşanan olaylarla ilgili "Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara, izin vermeyen , doğru yapmıştır." dedi.

Bakan Soylu: Türk Polisi, doğru yapmıştır

06.01.2021, 18:12

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yaşanan olaylara ilişkin Twitter'den açıklama yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Üniversiteye girmeye çalışan, Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara, izin vermeyen Türk Polisi, doğru yapmıştır…

Şiddetle, Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısını kırdılar.Polisimiz, kırılan kapıyı güvenlik için plastik malzemeler ile tutturdu.İkinci kez yine vandallıkla kapıları kırdılar...Özel güvenlikçilerin kelepçesi ile Polisimiz, yine kapıları birbirine tutturdu.

Bunu eleştirenlere soruyorum:Ne yapılsaydı yani!?

1- Terörle irtibatlı illegal grupların üniversiteye girmesine izin mi verilseydi?2- Polise katil diyenlere göz yumulup "buyurun geçin" mi denseydi?3- Terör örgütü marşı okuyanlara üniversite, teslim mi edilseydi?4- Veya "Durun lütfen! Kapı tamircisi veya çilingir çağıralım." mı denseydi?

Türk Polisi, kanunun gereğini yerine getirmiştir.12 Eylül dönemine atıf yapanlara söylüyorum:

Demokrasi hukuk ve insan hakları konusundaki siciliniz kapkaradır…

İşi gücü bırakıp ipliğinizi pazara çıkarırız. Ancak Milletimize sorumluluğumuz ve yapılacak işimiz var.Devlet olarak, Aziz Milletimizin desteği ve kanunun verdiği yetki ile, kamu düzeni ve güvenini, huzurumuzu, bozmaya çalışanlara müsamaha gösteremeyiz."

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