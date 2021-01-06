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'nün Bağdat ve Erbil sorumlusu 'ye iade edildi

İçişleri Bakanlığı, 'nün sözde Bağdat sorumlusu ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre'nin 'dan 'ye getirildiğini bildirdi

FETÖ'nün Bağdat ve Erbil sorumlusu Türkiye'ye iade edildi

06.01.2021, 09:15 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021, 09:19

İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün sözde Bağdat ve Erbil sorumlularına gerçekleştirilen operasyonu duyurdu. Açıklamada, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Bağdat sorumlusu Salih Fidan ve Erbil sorumlusu Samet Güre Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi." denildi. FETÖ'nün kritik isimlerinin sorgu işlemleri sürüyor.

ERBİL VE BAĞDAT SORUMLUSU FETÖ'CÜLER YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Bağdat sorumlusu Salih Fidan ve Erbil sorumlusu Samet Güre Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi.

Salih Fidan ve Samet Güre isimli şahıslar Ukrayna Polonya sınırından illegal yollarla kaçarken yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Ukrayna makamları ile görüşmesinin ardından teslim alınan Fidan ile Güre, Türkiye'ye getirildi.

Ankara 1.Sulh Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak (FETÖ/PDY)" suçundan yakalama emri bulunan şahısların işlemleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda devam ediyor.

15 TEMMUZ'DAN SONRA APAR TOPAR KAÇTILAR

Yakalananlardan Salih Fidan'ın FETÖ'nün Irak-Bağdat sorumlusu olduğu, örgütün yurtdışı yapılanmasında faaliyet gösterdiği, FETÖ iltisaklı Feza Öğretim Kurumu Işık Üniversitesinde öğretmen olarak çalıştığı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra eşi Yeşim Fidan ile birlikte Türkiye'den ayrıldığı ve bir daha dönmediği tespit edildi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANANLARIN İFADELERİNDE YER ALIYORLARDI

Yakalananlardan Samet Güre'nin FETÖ'nün Irak/Erbil sorumlusu olduğu, örgütün yurtdışı yapılanmasında faaliyet gösteren kişiler arasında yer aldığı,FETÖ'ye ait Erbil'deki Fezalar Eğitim Kurumunda Fizik öğretmeni olarak çalıştığı, 17-25 Aralık'tan sonra Bank Asya hesabındaki para miktarını artırdığı, etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin ifadelerinde yer aldığı belirlendi.

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