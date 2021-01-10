CHP’li belediyelerde kaos eksik olmuyor

Denizli Merkezefendi Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Op. Dr. Gökhan Deda, belediyede ve partisinde hain ilan edildiğini belirterek, "CHP'li kişilerin haksız yoldan zengin edilmeye yönelik kat artırımları, parsel birleştirmeleri, yeşil alanların imara açılması gibi uygulamalara partimin yetkili kurullarında 'Hayır' dediğim için Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve İlçe Başkanı tarafından dışlandım ve belediye meclisinde hain ilan edildim" şeklinde konuştu.

İSTİFASINI İSTEDİLER

Partiden istifası istenince yapılan haksızlıklara dayanamayıp istifa eden Deda, açtı ağzını yumdu gözünü. Parti içi demokrasinin mevcut yönetim tarafından ortadan kaldırıldığını belirten Gökhan Deda, "Denizli CHP İl ve Merkezefendi İlçe Yönetimi'nin göreve geldiğinden bu yana Denizli'de yaptıkları 'Ya bizdensin ya da değilsin' anlayışının karşısında olmaya devam edeceğim. Bu 'kelle avcılığı' karşısında mücadele vermeye ve Merkezefendi Belediyesi'nin vatandaşlarımıza hiçbir faydası bulunmayan, sadece belirli zümrelerin çıkarlarına hizmet eden uygulamalarına karşı hak, hukuk, adalet ve vicdanım adına sesimi yükselteceğim" dedi.

TORBALI'DA İSMAİL UYGUR TANSİYONU YÜKSELTTİ

Torbalı'da Belediye Meclis toplantısında CHP'li Belediye Başkanı İsmail Uygur tansiyonu yükselten konuşmalar yaptı. Mecliste bir arsa satışı ile ilgili konu gündeme geldi. AK Parti Meclis Sözcüsü Özgür Erman Çağlar, "Bizim dönemimizde 1 milyon metrekare belediyemize yer kazandırdık. Sattığımız yerleri de hep proje ve hizmet karşılığında sattık. Ama siz iki yıldır festival düzenleyip üstüne belediyenin arsalarını satıyorsunuz. Sattığınız arsaların parasını merak ediyoruz" dedi.

TOPLANTIYI TERK ETTİLER

Başkan İsmail Uygur ise, "Torbalı'ya ne kazandırdınız. Şu başkanınızı getirin hesap versin. Ulan Torbalı'yı sattınız" çıkışıyla ortamı gerdi. Bunun üzerine AK Parti Grup Sözcüsü Çağlar, "Senin karşında emir erin yok, haddini bil, saygısızlık yapma, senin karşında Cumhur İttifakı var" dedi ve meclis üyeleriyle toplantıyı terk etti. AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın da, Uygur'a tepki gösterdi. Günaydın, "Sayın İsmail Uygur'un, bugün yapılan belediye meclis toplantısındaki tavırları ve kullandığı galiz ifadeler, insani olgunluğa, siyasi ahlaka ve temsil ettiği makamın geleneğine yakışmamaktadır. Sayın İsmail Uygur'u şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.



BAŞKAN YARDIMCISI BIÇAKLA SALDIRDI

İzmir Narlıdere'nin CHP'li Belediyesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kendisine kesilen 1.5 milyon liralık cezaya itiraz etmek için belediyeye giden iş insanı Hasan Eken, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Başkan Yardımcısı Ay'ın makam odasındaki görüşme sırasında tansiyon yükseldi ve tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine Eken ile Ay arasında küfürleşme yaşanırken, makam odasında arbede çıktı. Kavgada iddiaya göre İsmail Ay, Eken'e çekmecesinden çıkardığı bıçağı salladı ve kolundan yaraladı. Olay sonrası Hasan Eken, Başkan Yardımcısı İsmail Ay'dan şikayetçi olurken, Başkan Yardımcısı da Eken'den şikayetçi oldu.



HALİL ARDA'YA DİKTATÖR BENZETMESİ

İzmir'de CHP yönetimindeki Gaziemir Belediye Meclis toplantısında da tartışma eksik olmadı. CHP'li Üye Levent Çağlarsu'nun hedefinde Başkan Halil Arda vardı. Kendisine söz verilmediği için Arda'yı eleştiren Çağlarsu, "Halkın temsilcisi olan bir meclis üyesine söz vermemeyi; İtalya'da Mussolini, İspanya'da Franko, Almanya'da Hitler dönemlerinden hatırlıyoruz. Bir meclis üyesine söz vermemek ancak askeri faşist yönetimlerde olur" dedi. Çağlarsu'nun açıklamalarına karşılık Başkan Halil Arda ise, "Beni Hitler'e benzeten adam da hainin tekidir. AK Parti ile iş yapıp henüz aday olmadan oy veren birisidir" diye konuştu.



SEBAHATTİN ALP