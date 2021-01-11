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Haberler Gündem 2021 yılının ilk kabine toplantısı! Sokak kısıtlaması devam edecek mi?

2021 yılının ilk kabine toplantısı! Sokak kısıtlaması devam edecek mi?

, başkanlığında bugün toplanıyor. Aşı çalışmaları ve sokağa çıkma kısıtlamalarında bir değişiklik olup olmayacağı masaya yatırılacak.

2021 yılının ilk kabine toplantısı! Sokak kısıtlaması devam edecek mi?

11.01.2021, 08:57

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2021 yılının ilk toplantısında yoğun bir gündemle bir araya gelecek.

Koronavirüsle mücadele başlığında, şu ana kadar alınan tedbirlerin rakamlara yansıması analiz edilecek.

GÜNDEM KORONAVİRÜSLE MÜCADELE
Yeni tedbirler alınıp alınmayacağı görüşülecek. Aşı takvimi ve tedarik sürecindeki son durum değerlendirilecek.

KOCA SUNUM YAPACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, vaka sayılarındaki seyir ile yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar uygulanmaya devam edileceği gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Ekonomideki gelişmeler, terörle mücadele operasyonlarındaki son durum ve bölgesel gelişmeler de kabinenin gündemindeki diğer başlıklar olacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin kademeli ve kontrollü şekilde başlatılması için olası tarihlerin de konuşulması bekleniyor.

DIŞ POLİTİKA ADIMLARI ELE ALINACAK
Dış politika başlığında Batı ile ilişkilerdeki son durum değerlendirilecek.

Ocak sonu gerçekleştirilmesi beklenen Türkiye-Avrupa Birliği (AB) zirvesinin hazırlıkları da ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde göreve başlayacak yeni yönetimle ilişkiler görüşülecek.

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