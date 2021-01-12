WhatsApp aldığı skandal kararla birlikte dünyada gündem olmuş ve büyük tepkilerle karşılaşmıştı. Kişilerin gizliliğine kadar bütün bilgilerin paylaşılacağını son güncellemesiyle zoraki kılan uygulama, rakipleri karşısında yara almaya devam ediyor.
BAŞKAN ERDOĞAN BİP'TE
Gelişmeler sürerken Başkan Erdoğan'ın da 'BİP ve Telegram' uygulmayalarına katıldığı bilgisi paylaşıldı.
Başkan Erdoğan'ın Dijital Medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'da. Katılmak için; BiP: https://channels.bip.ai/join/rterdogan Telegram: https://t.me/RTErdogan" ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'da.— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) January 12, 2021
Katılmak için;
BiP: https://t.co/ax0xF5rDwz
Telegram: https://t.co/R1E2TCwwLb pic.twitter.com/RXuFYs5958
Başkan Erdoğan BiP ve Telegram uygulamalarına katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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