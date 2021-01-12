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Haberler Gündem Başkan Erdoğan BiP ve Telegram uygulamalarına katıldı

Başkan Erdoğan ve uygulamalarına katıldı

'Gizlilik Sözleşmesi' hamlesiyle büyük yara almaya devam ediyor. Kişilerin bilgilerinin 3. kişilerle paylaşılmasını zoraki kılan WhatsApp'a tepkiler çığ gibi devam ederken Başkan Erdoğan ve uygulamalarına katıldı.

Başkan Erdoğan BiP ve Telegram uygulamalarına katıldı

12.01.2021, 20:13 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021, 20:14

WhatsApp aldığı skandal kararla birlikte dünyada gündem olmuş ve büyük tepkilerle karşılaşmıştı. Kişilerin gizliliğine kadar bütün bilgilerin paylaşılacağını son güncellemesiyle zoraki kılan uygulama, rakipleri karşısında yara almaya devam ediyor.

BAŞKAN ERDOĞAN BİP'TE

Gelişmeler sürerken Başkan Erdoğan'ın da 'BİP ve Telegram' uygulmayalarına katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Başkan Erdoğan'ın Dijital Medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'da. Katılmak için; BiP: https://channels.bip.ai/join/rterdogan Telegram: https://t.me/RTErdogan" ifadelerine yer verildi.

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