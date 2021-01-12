Başkan Erdoğan BiP ve Telegram uygulamalarına katıldı

WhatsApp aldığı skandal kararla birlikte dünyada gündem olmuş ve büyük tepkilerle karşılaşmıştı. Kişilerin gizliliğine kadar bütün bilgilerin paylaşılacağını son güncellemesiyle zoraki kılan uygulama, rakipleri karşısında yara almaya devam ediyor.

BAŞKAN ERDOĞAN BİP'TE

Gelişmeler sürerken Başkan Erdoğan'ın da 'BİP ve Telegram' uygulmayalarına katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Başkan Erdoğan'ın Dijital Medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'da. Katılmak için; BiP: https://channels.bip.ai/join/rterdogan Telegram: https://t.me/RTErdogan" ifadelerine yer verildi.