Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı gündemiyle toplanıyor

Aşılamanın başlamasına saatler kala bir son dakika haberi geldi. Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı gündemi ile toplanacak. Toplantı saat 18.00'de başlayacak.
Kritik görüşmeye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
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