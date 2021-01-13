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Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı gündemiyle toplanıyor

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 18.00'de bir araya gelecek. Toplantının gündeminde aşılama var. Aşı uygulamasının yarın veya cuma günü başlaması bekleniyor.

13.01.2021, 17:01 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021, 17:18