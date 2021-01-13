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Haberler Gündem Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı gündemiyle toplanıyor

, aşı gündemiyle toplanıyor

Son dakika haberine göre; bugün saat 18.00'de bir araya gelecek. Toplantının gündeminde aşılama var. Aşı uygulamasının yarın veya cuma günü başlaması bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı gündemiyle toplanıyor

13.01.2021, 17:01 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021, 17:18

Aşılamanın başlamasına saatler kala bir son dakika haberi geldi. Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı gündemi ile toplanacak. Toplantı saat 18.00'de başlayacak.

Kritik görüşmeye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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