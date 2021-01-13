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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Devlet Başkanı Putin'den kritik görüşmesi

Son dakika haberi... Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'da konusunda yapılan üçlü toplantıyla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bilgilendirdi. Erdoğan-Putin görüşmesinde, zirvenin sonuçlarından birinin Azerbaycan ve Ermenistan'ın ilişkilerini normalleştirme niyetinin teyidi olduğu vurgulandı

Son dakika: Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'den kritik Dağlık Karabağ görüşmesi

13.01.2021, 15:37 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021, 16:04

Moskova'da, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında Karabağ zaferi sonrası ilk toplantı gerçekleşti. Toplantıda atılacak adımlar ve ateşkesteki son durum masaya yatırıldı.

Dünyanın yakından takip ettiği zirve sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Putin, konuşulanları ve üzerinde uzlaşılanları aktardı. Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin bölge istikrarı ve barışı adına açılan yeni dönemde gereken katkı ve desteği sağlayacağını ifade etti.

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