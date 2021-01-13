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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'den kritik Dağlık Karabağ görüşmesi

Son dakika haberi...Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Dağlık Karabağ konusunda yapılan üçlü toplantıyla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bilgilendirdi. Erdoğan-Putin görüşmesinde, zirvenin sonuçlarından birinin Azerbaycan ve Ermenistan'ın ilişkilerini normalleştirme niyetinin teyidi olduğu vurgulandı

13.01.2021, 15:37 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021, 16:04