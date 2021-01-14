Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Habertürk, KRT TV ve Halk TV'deki siyaset programlarındaki iddialara sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Alayına bakınca gıybet ve dedikodunun ete kemiğe bürünmüş halini gördüm." dedi.

"HAYATIN AKIŞINI BOZAN TORTULAR"

Bahçeli'nin Twitter paylaşımları şöyle:

Ne ibret verici bir gerçektir ki, kırk alim bir delille ikna olur da, bir cahil kırk delille ikna olamaz. Farabi diyor ki, bilmek bir usta edasıyla hayata şekil vermektir. Susması gereken yerde konuşanlar, üstelik boş ve yalan konuşanlar hayatın akışını bozan tortulardır.

Dilden dökülenlere kalbin kefaleti, kalpten geçenlere dilin tercümanı ancak onurlu, olgun ve omurgalı insanların harcıdır. Bu harç ki, bir insanın haysiyet sütunlarını, hamiyet ve şahsiyet kolonlarını inşa eder. Bunlardan mahrumiyet çekenlerin dünyası külliyen mağlubiyettir.

Cumhur İttifakı hususunda fitne çıkarmak için tahkimat yapanlara da diyorum ki, rahat olun, huysuzluğu bırakın, hırçınlıktan dönün, samanlıkta olmayan iğneyi aramaktan vazgeçin. Net olarak açıklıyorum, neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) January 14, 2021

"BİZ OKURKEN UTANIYORUZ, ONLAR YAZARKEN UTANMIYOR"

Bu düşüncelerle, televizyonlarda farklı isimlerle gösterilen tartışma programlarını izlediğim zaman ne kadar yavan, yalan, yanlış ve yozlaşmış değerlendirmeler yapıldığına, kirli ve kişiliksiz senaryoların nasıl tedavüle alındığına teessüfle tanık oluyorum.

Bazı sözde köşe yazarları var ki, Mustafa Balbay bunlardan birisidir, bizzat duymadığı, duymasının da mümkün olmadığı iki kişi arasında geçen konuşmaları saptırarak, hayal mahsulü anlatımlarla kamuoyuna servis edebiliyor. Biz okurken utanıyoruz, onlar yazarken utanmıyor.

"ALAYINA BAKINCA GIYBET VE DEDİKODUNUN ETE KEMİĞE BÜRÜNMÜŞ HALİNİ GÖRÜYORUM"

Ayrıca Habertürk televizyonunda Veyis Ateş'in hazırlayıp sunduğu Türkiye'nin Nabzı isimli programın dün geceki bölümünü dikkatle izledim. Deniz Zeyrek, İsmail Saymaz ve İbrahim Uslu'nun açıklamalarını bu kadar yalan senaryoyu nasıl ürettiklerini düşünüp hayretle takip ettim.

Alayına bakınca gıybet ve dedikodunun ete kemiğe bürünmüş halini gördüm.

HALK TV, HABERTÜRK VE KRT TV'YE SERT TEPKİ

Meğer Türkiye'de neler oluyormuş! Türk siyasetinde ne çok konuşulan konu varmış! Hele hele MHP'nin hiç haberimiz olmayan ne stratejileri ve siyaset önermeleri devredeymiş! Maşallah bizi bizden daha iyi biliyorlar! Atıyorlar, tutuyorlar, ama sürekli ters köşeye yatıyorlar.

Habertürk, Halk TV, KRT gibi televizyon kanalları aynı tempoyla ve aynı tip konuklarıyla yayınlarına devam etmelerinde yarar vardır. Çünkü onlara bakınca, konuşanların düşüncelerinden ziyade arkalarındaki lekeli zihniyetlerin gerçek niyetleri açığa ve ortaya çıkmaktadır.

HDP'NİN KAPATILMASI SÖZLERİNİ YİNELEDİ

Sipariş üzerine görüş bildiren zavallılar ışık mı saçtıklarını zannediyorlar? Halbuki Hz. Mevlana'nın dediği gibi, ışık saçmak için önce yanmak lazımdır. Gerçi insan yanar kul olur, odun yanar kül olur. Sönmüş ve silinmiş akıllarıyla, yandıklarını sananlar ancak küle dönerler.

Kumandalı yorumcular, icazetli televizyonlar ne söylesek anlamazlar, anlayamazlar. Onlar belgeli delilli gerçeklere inanmazlar, tek sermayeleri olan dedikoduyla cehalet tünelinde küstahlığın rayını döşerler. Biliyorum, ne söylesek beyhudedir. Çünkü gafile kelam nafile kelamdır.

HDP'nin kapatılmasıyla ilgili görüşümüz berraktır ve öncelikle bir hukuk meselesidir. İnanıyorum ki, hukuk kendi mecrasında en makul ve milli vicdana muvafık çözüm yolunu bulacak ve adalet tesis edilecektir. MHP'ye düşen bir sorumluluk olursa da gereği seve seve yapılacaktır.