Başkan Erdoğan, Resmi Heykel Müzesi açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Resim Heykel Müzesi açılış törenine katıldı. Erdoğan'ın buradaki konuşmasında verdiği mesajların içinde en öne çıkan konu ise dünyanın gündemindeki 'Dijital Faşizm' oldu. Erdoğan, "Küresel düzendeki değişimde ülkemizi hak ettiği yere getirmek için bu meseleyi çözmemiz gerekiyor." dedi.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

533 eserin yer aldığı bu sergiyi ülkemizin zenginliğini göstermesi açısından önemli görüyorum. Minyatür, hat ve tekzip gibi sanatlarda fevkalade ilerleme sağlanmıştır. Resim sanatı Osmanlı Sarayı ve çevresinde de popülerlik kazanmıştır. Önce askeri okullarda ardından sanayi-i nefisede yetişen sanatçıların büyük katkısı vardır. Cumhuriyet döneminde Osmanlı Dönemindeki kadar çok ve başarılı ressam yetiştirmekte zorlandığı söylenebilir.

Son dönemde Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin mirası olarak değerlendirebileceğimiz bir üslubu yerleştirmeye çalışıyoruz. Ecdadın bize bıraktığı her biri bir miras olan mimariye baktığımızda kaybettiğimiz zamana hayıflanmamak elde değil. Tarih boyunca bu topraklarda yaşamış tüm medeniyetlerin geride bıraktığı eserler bizim zenginliğimizdir. Söğüt de bizimdir, Göbekli Tepe de bizimdir, Ahlat da bizimdir, Ankara da bizimdir. Hepsine sahip çıkacağız.

"BAŞIMIZ DİK"

Bize düşen görev bu birikimi daha ileriye taşıyacak, kültür sanat iklimini oluşturmaktır. Dünyada siyasi ve ekonomik güç dengelerinin yeniden şekillendiği döneme girerken, üzerinde en çok durmamız gereken konuların kültür, sanat ve aile olduğunu düşünüyorum

Jomo Kenyata'nın bir sözü vardır. Diyor ki;

"Batılılar geldiklerinde ellerinde İncil, bizim elimizde topraklarımız vardı. Bize, gözlerimizi kapayarak dua etmeyi öğrettiler. Gözümüzü açtığımızda, bizim elimizde İncil onların elinde topraklarımız vardı."

"SİBER VATANA DA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Bu süreçte aldığımız yaralar oldu ama hamdolsun ayakta kalmayı başardı. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Bu devrin adı dijital çağdır. Altın, petrol demir gibi ürünlerdi. Dijital çağın ham maddesi ise veridir. Siber dünyanın ABD'nin kuruluş dönemindeki vahşi batıyı tehdit haline gelmesi tesadüf değildir. Biz ülkemizin karşı karşıya kaldığı kimi dayatmaları 'dijital faşizm' olarak tanımladığımızda birileri bundan rahatsız olmuştu. Son günlerde yaşananlar bu faşizmin cüretkarlığının nerelere kadar uzanabileceğini göstermiştir. Savunmada olduğu gibi siber vatana da sahip çıkacağız.