HERKESİ AŞI OLMAYA DAVET EDİYORUM
Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum.
Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum. pic.twitter.com/TtbmfDXNIx— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) January 15, 2021
MHP lideri Devlet Bahçeli aşı yaptırdığını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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