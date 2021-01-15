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MHP lideri aşı yaptırdığını açıkladı

Son dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırdı. Bahçeli, aşı yaptırdığı ana ilişkin bir paylaşımda bulundu. MHP Lideri, herkesi aşı olmaya davet etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli aşı yaptırdığını açıkladı

15.01.2021, 12:04 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021, 12:05

Son dakika... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Genel Merkez binasında koronavirüs aşısı yaptırdı. MHP Lideri o anlar ailişkin bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Bahçeli, tüm vatandaşları aşı olamaya davet etti.

HERKESİ AŞI OLMAYA DAVET EDİYORUM

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum.

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