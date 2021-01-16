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Başkan Erdoğan ile Aliyev arasında kritik görüşme!

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. İki lider görüşmede bölgesel gelişmeleri ele aldı. Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Dağlık zaferinin bölge barışı ve istikrarı adına yeni imkanlar getirdiğini belirtti.

Başkan Erdoğan ile Aliyev arasında kritik görüşme!

16.01.2021, 16:13 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021, 16:24

Başkan Erdoğan, görüşmede Azerbaycan'ın haklı davasında büyük bir mücadeleyle elde ettiği Dağlık Karabağ zaferinin bölge barışı ve istikrarı adına yeni imkanlar getirdiğini belirterek, Türkiye'nin Azerbaycan'a bu yeni dönemde de bütün alanlarda katkı ve desteğinin süreceğini belirtti.



Başkan Erdoğan, Azerbaycan tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'da onarım ve inşa faaliyetlerinin başlamış olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

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