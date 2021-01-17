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Haberler Gündem Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 11 FETÖ şüphelisi tutuklandı

'a kaçmaya çalışırken yakalanan 11 FETÖ şüphelisi tutuklandı

'nın ilçesinde tekneyle 'a kaçmaya çalışırken yakalanan 13 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 11'i tutuklandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 11 FETÖ şüphelisi tutuklandı
AA

17.01.2021, 16:26

Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 13 zanlıdan emniyetteki işlemleri tamamlanan 12'si adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 11'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Bozburun Mahallesi açıklarındaki teknede 15 Ocak'ta yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan, aralarında meslekten ihraç edilen ve yargılamaları süren asker, polis, ebe ve öğretmenlerin de bulunduğu 13 şüpheli yakalanmıştı.

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