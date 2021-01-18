Bakan Çavuşoğlu: Almanya'yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte Almanya'yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık" açıklamasında bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz" dedi.
"TÜRKİYE İLE AB ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DERİNLEŞMESİNİ ARZU EDİYORUM"
Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise, "Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin derinleşmesini arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.
Maas, Rusya'da gözaltına alınan muhalif Navalnıy'ın hemen serbest bırakılması gerektiğini söyledi.
Alman Bakan, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferine ilişkin de değerlendirmelerini paylaştı. Mass, "Mesut Özil Alman milli takımı açısından çok büyük başarılara imza attı. Türkiye'de başarılı olmasını arzu ediyorum." dedi.
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