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Başkan Erdoğan, Telegram ve BİP uygulamalarından paylaştı

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan bugünkü mesaisini paylaşarak, 2023'e giden yolda AK Parti'yi daha da güçlü hale getireceklerini bildirdi.

Başkan Erdoğan, Telegram ve BİP uygulamalarından paylaştı
AA

18.01.2021, 10:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan bugünkü mesaisini paylaşarak, 2023'e giden yolda AK Parti'yi daha da güçlü hale getireceklerini bildirdi.

Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram ve BİP'ten paylaşımda bulundu.

"Sevgili kardeşim, hayırlı sabahlar." ifadesiyle mesajına başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Haftaya kongre mesaimize devam ederek başlıyoruz. Öğleden sonra saat 14.00 gibi, AK Parti'mizin Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ ve Muş kongrelerine canlı bağlantı ile katılacağım.

Kongrelerimiz, hamdolsun, güzel geçiyor, coşkulu geçiyor. Bu coşkuyu büyük kongremize kadar inşallah sürdürecek, 2023'e giden yolda partimizi daha da güçlü hale getireceğiz. Durmak yok, yola devam. Sağlıklı, bereketli, huzurlu bir hafta geçirmenizi temenni ediyor, sizi muhabbetle selamlıyorum."

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