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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık çalışanlarına izin ve emeklilik işlemleri kısıtlaması kaldırıldı

Son dakika: Sağlık çalışanlarına izin ve emeklilik işlemleri kısıtlaması kaldırıldı

Son dakika haberi... tarafından koronavirüs pandemisi nedeniyle sağlıkçılara yönelik getirilen izin yasağı ve emeklilik işlemlerinin kısıtlanması gibi kararlar kaldırıldı.

Son dakika: Sağlık çalışanlarına izin ve emeklilik işlemleri kısıtlaması kaldırıldı

19.01.2021, 12:24 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021, 12:49

Sağlık Bakanlığı'nca, koronavirüs pandemisi dolayısıyla sağlık çalışanlarına yönelik olarak, izin ve emeklilik işlemleri kısıtlaması getirilmişti. Sağlıkçılara yönelik, yıllık izin, ücretsiz izin, şua izni ve emeklilik işlemleri yasağını kaldıran yazı, personel işlemleri başlığıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı.

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