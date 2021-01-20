Son dakika: Joe Biden 46. ABD Başkanı olarak göreve başladı

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden bugün Washington'da Kongre binasının önünde TSİ ile saat 20.00'de başkanlık yeminni etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında ve Kovid-19 salgınının gölgesinde gerçekleşecek olan yemin töreninde Joe Biden'ın ABD'nin 46. başkanı olarak ilk konuşmasını yaptı.

TÖREN İLKLERE SAHNE OLUYOR

Katılımın çok sınırlı tutulduğu törenle göreve başlayacak olan Joe Biden, ABD'nin seçilen en yaşlı başkanı olurken Donald Trump ise halefinin yemin törenine katılmayan ilk ABD başkanı olarak tarihte yer alacak.

Koronavirüs önlemleri ve Kongre binasına yapılan saldırı dolayısıyla diğer devir teslim törenlerinden farklı olarak yemin töreni 30 yıl sonra ilk kez açık havada gerçekleştiriliyor.

BİDEN KİLİSEYE GİTTİ

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, yemin töreni öncesinde kilise ziyareti gerçekleştirdi.

Biden, tören öncesi bir gelenek olan kilise ziyaretine eşi Jill Biden ile gitti.

ABD tarihinin ikinci Katolik başkanı olacak Biden, dua etmek için "St. Matthew the Apostle" Kilisesini tercih etti.

Biden'a başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris ve eşi Douglas Emhoff, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senato'daki Cumhuriyetçilerin Lideri Mitch McConnell ve Demokratların Lideri Chuck Schumer da eşlik etti.

Biden, TSİ ile 20.00'da yemin ederek ABD'nin 46'ncı başkanı olacak.

BIDEN'DAN EŞİNE 'AŞK MESAJI'

Joe Biden,ABD başkanı olarak yemin etmesine yaklaşık bir saat kala Twitter hesabından eşi Jill Biden'a hitaben bir 'aşk mesajı' paylaştı. Biden, "Seni çok seviyorum Jilly ve önümüzdeki yolculukta yanımda sen olduğun için daha fazla minnettar hissedemezdim" ifadelerini kullandı.