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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan, açıklarında saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla görüştü

Son dakika... Başkan Erdoğan, açıklarında saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla görüştü. Erdoğan, korsanların saldırısından kurtulan 3 gemicinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı, kaçırılan personelin kurtarılması için girişimlerin yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

Son dakika: Başkan Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla görüştü

24.01.2021, 22:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon'a demirleyen (Nijerya açıklarında kaçırılan) geminin saldırıdan kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı, kaçırılan personelin kurtarılması için girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Türk gemisi Nijerya açıklarında kaçırıldı

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