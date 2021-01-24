Son dakika: Başkan Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon'a demirleyen (Nijerya açıklarında kaçırılan) geminin saldırıdan kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı, kaçırılan personelin kurtarılması için girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Türk gemisi Nijerya açıklarında kaçırıldı