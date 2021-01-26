  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem ABD'den seyahat yasağı kararı

ABD'den seyahat yasağı kararı

ABD Başkanı Joe Biden, koronavirüs salgını nedeniyle ülkeleri, , , Brezilya ve Güney Afrika'dan gelen yolculara seyahat kısıtlaması getirdi.

ABD'den seyahat yasağı kararı
AA

26.01.2021, 08:29

ABD Başkanı Joe Biden, önceki Başkan Donald Trump'ın Covid-19 nedeniyle söz konusu ülkelere uygulanan seyahat yasağının, 26 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırılması kararını geçersiz kılan bir kararname imzaladı ve önceki listeye Güney Afrika'yı da ekledi.

İmzaladığı kararnamede Biden, "Covid-19'un mutasyonlarını ve hastalığın yayılmaya devam ettiğini göz önüne alarak, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), uluslararası seyahat politikalarını yeniden inceledi. Schengen bölgesi, İngiltere, İrlanda, Brezilya ve Güney Afrika'daki sağlık durumlarının incelenmesinin ardından ABD'ye gelen kişilere yönelik seyahat kısıtlaması uygulanmasına karar verdik." ifadesini kullandı.

Buna göre, kararnamede yer alan ülkelerden seyahat eden ya da son 14 günde bu ülkelerde bulunan ABD vatandaşı olmayan kişiler, ABD'ye kabul edilmeyecek.

TRUMP YASAĞI KALDIRMIŞTI

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Mart 2020'de yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Covid-19 nedeniyle Schengen ülkelerine seyahat kısıtlaması getirmiş, listeye daha sonra İngiltere, İrlanda ve Brezilya da eklenmişti.

Trump, 18 Ocak'ta imzaladığı kararname ile bu kısıtlamanın 26 Ocak 2021'de kalkacağını belirtmişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ABD'den seyahat yasağı kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.