Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Yazılı açıklama yapılacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de toplanıyor. Kritik toplantıda aşılama programının ve tedbirlerin kaldırılıp kaldırılmayacağının karara bağlanması bekleniyor. Toplantı sonrası Bakan Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.

80 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLARIN AŞILANMASINA BAŞLANDI

Öte yandan, önceki gün Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda 80 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dâhilinde bugün itibariyle, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Geçtiğimiz aylarda rakamların kritik seviyeyi aşmasıyla beraber 81 ilde kısıtlamalar uygulamaya geçmişti. Uzunca bir süredir uygulanan kısıtlamalar sonrası vakalardaki gözle görülür düşüş ise dikkat çekti.

İşte 26 Ocak koronavirüs tablosu:

VAKA SAYISI:7.103

HASTA SAYISI: 681

VEFAT SAYISI: 134

İYİLEŞEN SAYISI: 8.108

Doktorlar, pandemide en çok bundan korkmuş! Dikkat çeken koronavirüs araştırması