TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 'TBMM'nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağı'na dair haberler, külliyen uydurmadır; asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur; aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur.
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TBMM Başkanı Şentop: Milletvekillerine aşı yapılacağı haberleri uydurmadır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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