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Haberler Gündem TBMM Başkanı Şentop: Milletvekillerine aşı yapılacağı haberleri uydurmadır

Başkanı Şentop: Milletvekillerine aşı yapılacağı haberleri uydurmadır

Başkanı yaptığı açıklamada, "TBMM'nin ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağı'na dair haberler, külliyen uydurmadır; asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur; aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop: Milletvekillerine aşı yapılacağı haberleri uydurmadır
AA

27.01.2021, 09:34

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 'TBMM'nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağı'na dair haberler, külliyen uydurmadır; asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur; aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur.

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